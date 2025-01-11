Beşiktaş Bodrumspor'u 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı 2-1 yendi. Siyah beyazlılar ligdeki galibiyet hasretini sonlandırırken son 10 lig maçında 2 galibiyet elde etti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour, 41. dakikada Ciro Immobile attı. Bodrum FK'nın tek sayısını 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.



Ligde 3 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 30 yaptı. Bodrum FK ise 11. yenilgisini yaşadı ve 15 puanda kaldı.