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Beşiktaş Bodrumspor'u 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 11.01.2025 21:23
  • Giriş: 11.01.2025 21:23
  • Güncelleme: 11.01.2025 21:28
Beşiktaş Bodrumspor'u 2-1'le geçti
DHA

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı 2-1 yendi. Siyah beyazlılar ligdeki galibiyet hasretini sonlandırırken son 10 lig maçında 2 galibiyet elde etti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour, 41. dakikada Ciro Immobile attı. Bodrum FK'nın tek sayısını 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 30 yaptı. Bodrum FK ise 11. yenilgisini yaşadı ve 15 puanda kaldı.

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