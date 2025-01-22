Beşiktaş, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenleri anacak: 1 dakikalık sessizlik

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında yaşamını kaybedenleri anmak için santranın ardından 1 dakikalık sessizlik ve saygı duruşu yapılacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu’daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu" denildi.

Bolu’daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu. pic.twitter.com/N0ZsOdM0jY — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 22, 2025

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Athletic Bilbao ile karşılaşacağı maç TSİ 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş maça şu ilk 11 ile başlayacak:

Mert, Udokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Rashica, Immobile