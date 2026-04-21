Beşiktaş-Bourg serisi öncesi bilmeniz gerekenler

Eurocup final serisi, iki farklı basketbol aklının karşılaşmasına sahne olacak. Kâğıt üzerindeki veriler, bu finalin yalnızca skor üretimiyle değil, oyun temposu, alan paylaşımı ve savunma reaksiyonlarıyla şekilleneceğini gösterdi.

Beşiktaş sezon boyunca hücumda Avrupa’nın en üretken takımlarından biriydi. Maç başına 90 sayının üzerine çıkan siyah-beyazlı ekip, yüzde 50’yi aşan saha içi isabet oranı ve yüzde 39 seviyesindeki üçlük yüzdesiyle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN HÜCUM ÜRETKENLİĞİ

Bu üretkenlik yalnızca dış şuta dayalı değil, boyalı alan verimliliği ve set hücumlarındaki doğru eşleşme tercihleri, takımın skor çeşitliliğini artırdı. Aynı zamanda ribaund ve asist sayılarından da üst seviyede olan Beşiktaş, hücumu paylaşarak oynayan ama kritik anlarda bireysel çözümlere başvurabilen bir yapı ortaya koydu.

Bourg cephesinde ise daha farklı bir denge göze çarpıyor. Fransız temsilcisi daha düşük tempolu, daha kontrollü ve savunma odaklı bir oyunla öne çıktı.

Maç başına sayı ortalaması Beşiktaş’ın gerisinde kalsa da rakiplerini daha düşük skorlarda tutabilme becerisi, onları final seviyesinde tehlikeli kılan unsurların başında geliyor.

İki takımın guard rotasyonları karşılaştırıldığında, Beşiktaş’ın daha geniş ve üretken bir yapı kurduğu görülüyor. Siyah-beyazlılar top yönlendirme, bire bir oyun ve şut yaratma konusunda birden fazla opsiyona sahip.

ŞUT YÜZDESİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu durum, savunmaların tek bir oyuncuya odaklanmasını zorlaştırıyor. Bourg ise özellikle dış şut tehditleri ve pick and roll üzerinden kurduğu hücumlarla öne çıkıyor. Ancak bu üretimin sürekliliği, şut yüzdesine daha bağımlı bir yapı yaratıyor.

Kanat oyuncularında da benzer bir ayrım dikkat çekiyor. Beşiktaş, daha yüksek şut yüzdesine sahip, alan paylaşımını iyi yapan ve tecrübeli isimlerle oynarken Bourg tarafı daha atletik, savunmada aktif ve geçiş hücumlarında etkili bir profil çiziyor. Bu durum, oyunun temposuna göre avantajın el değiştirebileceği bir denge oluşturuyor.

Finalin en belirgin eşleşmelerinden biri ise uzun rotasyonunda ortaya çıkıyor. Beşiktaş, boyalı alanda yüksek yüzdeyle oynayan ve ribaund katkısı güçlü Ante Zizic üzerinden hücumunu şekillendiriyor.

Bu yapı, hem içerden skor üretimini artırıyor hem de dış şutörler için alan yaratıyor.

BOURG DAHA ATLETİK VE SAVUNMAYA BAĞLI

Bourg ise uzun rotasyonunda daha hareketli, savunma yönü güçlü ama bireysel olarak aynı fiziksel ağırlığı sunamayan bir profile sahip. Bu nedenle Fransız temsilcisi, boyalı alan savunmasında yardımlaşma ve takım savunmasıyla denge kurmak zorunda.

Koç faktörü de finalin önemli başlıklarından biri. Dusan Alimpijevic, sezon boyunca kadrosunun potansiyelini maksimum seviyeye çıkaran bir yapı kurarken Bourg, daha sınırlı bireysel tavanı kolektif disiplinle dengeleyen bir oyun planı benimsedi.

Bu iki yaklaşımın final serisinde nasıl karşılık bulacağı maçların gidişatını doğrudan etkileyecek unsurlar arasında.

KOÇLARIN MÜCADELESİ

Sezon içindeki karşılaşmalar ise Beşiktaş’ın hücum verimliliğinin Bourg karşısında belirleyici olduğunu gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda yüksek yüzdelerle oynarken Bourg’un özellikle dış şut performansında düşüş yaşadığı görüldü. Bu tablo, final serisinde Fransız temsilcisinin savunma sertliğini artırma ve hücumda daha istikrarlı bir yapı kurma zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak Eurocup finali, yalnızca iki takımın değil, iki farklı basketbol yaklaşımının karşılaşması olacak. Beşiktaş’ın yüksek tempolu ve verimli hücum yapısı ile Bourg’un dengeli, savunma merkezli oyunu arasındaki mücadele, serinin her anında taktiksel bir satranç oyunu sunmaya aday.