Beşiktaş, bu sezon 4 derbide 3 kırmızı kart gördü

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 4 derbide 3 kırmızı kart gördü.

Ajans Haberleri 27.04.2024 21:39 Giriş: 27.04.2024 21:39

Güncelleme: 27.04.2024 21:39 Kaynak: İHA

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