Beşiktaş, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.



Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Kartal, Fenerbahçe müsabakasına kadar sahasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Beşiktaş, Dolmabahçe’de bu sezon Pendikspor mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrılırken, sırasıyla Sivasspor’u 2-0, Kayserispor’u 2-1, İstanbulspor ile Gaziantep FK’yı 2-0 ve son olarak da Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.