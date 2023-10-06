Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon yaparak günü tamamladılar.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.