Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon yaparak günü tamamladılar.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.