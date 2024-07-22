Beşiktaş, Can Keleş transferini duyurdu

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş" ifadeleri yer aldı.

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Can Keleş'in ayrılığını duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfere ilişkin açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca Transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz."

Kamuoyuna duyuru



Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz. pic.twitter.com/nrT0s5PTpq — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2024

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise "Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş" denildi.

İçe katetmeye ''biraz'' erken başladı… 😐



Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş! 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/bCVM0Lr6vJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2024

Can Keleş, kariyerinde 169 maça çıktı ve 32 gol, 20 asistlik perfomans üretti.