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Beşiktaş, Can Keleş transferini duyurdu

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş" ifadeleri yer aldı.

Spor
  • 22.07.2024 17:00
  • Giriş: 22.07.2024 17:00
  • Güncelleme: 22.07.2024 17:05
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, Can Keleş transferini duyurdu

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Can Keleş'in ayrılığını duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfere ilişkin açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca Transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz."

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise "Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş" denildi.

Can Keleş, kariyerinde 169 maça çıktı ve 32 gol, 20 asistlik perfomans üretti.

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