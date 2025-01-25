Beşiktaş, Can Keleş’i Kasımpaşa’ya kiraladı

Beşiktaş, Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.