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Beşiktaş, Can Keleş’i Kasımpaşa’ya kiraladı

Beşiktaş, 23 yaşındaki golcü oyuncu Can Keleş’i Kasımpaşa’ya kiraladığını açıkladı.

Spor
  • 25.01.2025 21:01
  • Giriş: 25.01.2025 21:01
  • Güncelleme: 25.01.2025 21:03
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Can Keleş’i Kasımpaşa’ya kiraladı
İHA

Beşiktaş, Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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