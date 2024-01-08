Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 11:09
  • Giriş: 08.01.2024 11:09
  • Güncelleme: 08.01.2024 11:09
Kaynak: AA
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 