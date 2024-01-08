Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.
Sıradaki Haber