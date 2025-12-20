Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında: Rafa Silva ilk 11'e dönüyor mu?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde daha önce oynanan 46 karşılaşmanın 29’unu Beşiktaş kazanırken, Çaykur Rizespor 8 maçtan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 9 mücadelede ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 93 gol atarken, Karadeniz temsilcisi 46 gol kaydetti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile İstanbul’da oynadığı lig maçlarında rakibine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 15’ini kazandı, 3’ünü kaybetti. İki takım arasındaki 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Beşiktaş 50 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. 2013-2016 yılları arasında stat inşaatı nedeniyle Dolmabahçe’de oynanamayan bazı karşılaşmalar Atatürk Olimpiyat Stadı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapıldı.

SON 10 MAÇTA TEK YENİLGİ

Beşiktaş, ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı son 10 maçta yalnızca bir kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Karadeniz ekibi bir karşılaşmayı kazandı.

Çaykur Rizespor, geçen sezonun 37. haftasında İstanbul’da oynanan maçı 2-1 kazanarak 18 yıl sonra Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılmıştı.

İki takım arasında ligdeki en farklı galibiyet, Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonunda sahasında aldığı 6-0’lık sonuç oldu.

Öte yandan Çaykur Rizespor, 11 Şubat 2001’de oynanan maçta Beşiktaş’ı 5-1 mağlup ederek siyah-beyazlılara tarihi yenilgilerinden birini yaşattı.

Beşiktaş’ın 8 Nisan 2019’da Rize’de 7-2 kazandığı karşılaşmada atılan 9 gol, iki takım arasındaki lig maçlarında bir müsabakada görülen en yüksek skor olarak kayıtlara geçti. 20 Aralık 2003’te oynanan ve Beşiktaş’ın 5-3 kazandığı maçta ise toplam 8 gol atıldı.

Ayrıca siyah-beyazlılarda uzun süredir takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva yaklaşık iki ay sonra maç kadrosunda yer aldı. Kartal'ın muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabirel Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Milot Rashica, Tammy Abraham