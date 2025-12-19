Giriş / Abone Ol
Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İki takımda eksik oyuncular kimler? Maça dair tüm detaylar haberimizde.

  • 19.12.2025 21:28
  • Giriş: 19.12.2025 21:28
  • Güncelleme: 19.12.2025 21:28
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda 17. hafta heyecanı sürerken, Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı futbolseverler tarafından en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Özellikle Beşiktaş’ın puan tablosundaki konumu, Çaykur Rizespor’un ligdeki kritik mücadelesi ve iki takım arasında geçmiş yıllarda oynanan maçların istatistikleri büyük ilgi çekiyor. Bu kapsamlı haberde, maçın günü, saati, yayın bilgisi, rekabet geçmişi ve güncel puan durumu hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

  • Stadyum: Beşiktaş Park – İstanbul
  • Tarih: 20.12.2025
  • Saat: 20:00
  • Yayın: beIN Sports 1 (şifreli)

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR REKABET GEÇMİŞİ

LigSezonEv SahibiDeplasmanMS
TSL24/25BeşiktaşRizespor0-0
TSL24/25RizesporBeşiktaş1-1
TSL23/24BeşiktaşRizespor1-1
TSL23/24RizesporBeşiktaş0-2
TSL21/22RizesporBeşiktaş0-1
TSL21/22BeşiktaşRizespor1-0

Beşiktaş, son yıllardaki karşılaşmalarda rakibine karşı skor üstünlüğü sağlamış durumda.

PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM VE ÇAYKUR RİZESPOR)

#TakımOGBMP
1Galatasaray16123139
2Fenerbahçe16106036
3Trabzonspor16105135
4Göztepe1685329
5Beşiktaş1675426
11Rizespor1646618

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş Eksikler

#OyuncuPozisyonMaçAçıklama
2Jonas SvenssonDefans5Şüpheli
4Wilfred NdidiOrta Saha14Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda
11Cengiz ÜnderOrta Saha11Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat
19El Bilal ToureForvet12Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda
26Jota SilvaForvet8Sakatlık - Diz Bağlarında Problem
91Mustafa HekimoğluForvet4Sakatlık - Adale Yırtığı
27Rafa SilvaForvet10Şüpheli

Çaykur Rizespor Eksikler

#OyuncuPozisyonMaçAçıklama
75Yahia FofanaKaleci11Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda
70Furkan OrakDefans-Cezalı - Maçtan Men Cezası
15Vaclav JureckaForvet12Şüpheli

Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanda?

Beşiktaş, Süper Lig’de 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç?

Lider Galatasaray’ın 39 puanı bulunuyor. Beşiktaş’ın 26 puanı olduğu için iki takım arasındaki fark 13 puan.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?

Fenerbahçe 36 puanda. Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 10 puan.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki puan farkı kaç?

Trabzonspor 35 puanda bulunuyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki fark 9 puan.

Beşiktaş - Rizespor maçı hangi gün?
Maç, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat kaçta başlayacak?
Mücadele 20:00’de başlayacak.

Maç hangi kanalda?
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

İki takımın form durumu nasıl?
Beşiktaş 5. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması, Süper Lig’in 17. haftasında önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Beşiktaş’ın zirve yarışına tutunma çabası, Rizespor’un ise orta sıralardaki konumunu güçlendirme hedefi, bu maçı çok daha kritik hale getiriyor.

