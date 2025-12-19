Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İki takımda eksik oyuncular kimler? Maça dair tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda 17. hafta heyecanı sürerken, Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı futbolseverler tarafından en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Özellikle Beşiktaş’ın puan tablosundaki konumu, Çaykur Rizespor’un ligdeki kritik mücadelesi ve iki takım arasında geçmiş yıllarda oynanan maçların istatistikleri büyük ilgi çekiyor. Bu kapsamlı haberde, maçın günü, saati, yayın bilgisi, rekabet geçmişi ve güncel puan durumu hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
- Stadyum: Beşiktaş Park – İstanbul
- Tarih: 20.12.2025
- Saat: 20:00
- Yayın: beIN Sports 1 (şifreli)
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR REKABET GEÇMİŞİ
|Lig
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|MS
|TSL
|24/25
|Beşiktaş
|Rizespor
|0-0
|TSL
|24/25
|Rizespor
|Beşiktaş
|1-1
|TSL
|23/24
|Beşiktaş
|Rizespor
|1-1
|TSL
|23/24
|Rizespor
|Beşiktaş
|0-2
|TSL
|21/22
|Rizespor
|Beşiktaş
|0-1
|TSL
|21/22
|Beşiktaş
|Rizespor
|1-0
Beşiktaş, son yıllardaki karşılaşmalarda rakibine karşı skor üstünlüğü sağlamış durumda.
PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM VE ÇAYKUR RİZESPOR)
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Galatasaray
|16
|12
|3
|1
|39
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|6
|0
|36
|3
|Trabzonspor
|16
|10
|5
|1
|35
|4
|Göztepe
|16
|8
|5
|3
|29
|5
|Beşiktaş
|16
|7
|5
|4
|26
|11
|Rizespor
|16
|4
|6
|6
|18
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Beşiktaş Eksikler
|#
|Oyuncu
|Pozisyon
|Maç
|Açıklama
|2
|Jonas Svensson
|Defans
|5
|Şüpheli
|4
|Wilfred Ndidi
|Orta Saha
|14
|Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda
|11
|Cengiz Ünder
|Orta Saha
|11
|Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat
|19
|El Bilal Toure
|Forvet
|12
|Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda
|26
|Jota Silva
|Forvet
|8
|Sakatlık - Diz Bağlarında Problem
|91
|Mustafa Hekimoğlu
|Forvet
|4
|Sakatlık - Adale Yırtığı
|27
|Rafa Silva
|Forvet
|10
|Şüpheli
Çaykur Rizespor Eksikler
|#
|Oyuncu
|Pozisyon
|Maç
|Açıklama
|75
|Yahia Fofana
|Kaleci
|11
|Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda
|70
|Furkan Orak
|Defans
|-
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|15
|Vaclav Jurecka
|Forvet
|12
|Şüpheli
Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanda?
Beşiktaş, Süper Lig’de 26 puanla 5. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç?
Lider Galatasaray’ın 39 puanı bulunuyor. Beşiktaş’ın 26 puanı olduğu için iki takım arasındaki fark 13 puan.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?
Fenerbahçe 36 puanda. Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 10 puan.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki puan farkı kaç?
Trabzonspor 35 puanda bulunuyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki fark 9 puan.
Beşiktaş - Rizespor maçı hangi gün?
Maç, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşma saat kaçta başlayacak?
Mücadele 20:00’de başlayacak.
Maç hangi kanalda?
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
İki takımın form durumu nasıl?
Beşiktaş 5. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 18 puanla 11. sırada bulunuyor.
Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması, Süper Lig’in 17. haftasında önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Beşiktaş’ın zirve yarışına tutunma çabası, Rizespor’un ise orta sıralardaki konumunu güçlendirme hedefi, bu maçı çok daha kritik hale getiriyor.