Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 16.12.2025 14:50
  • Giriş: 16.12.2025 14:50
  • Güncelleme: 16.12.2025 14:51
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, 20 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

