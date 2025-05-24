Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: DHA
Beşiktaş Süper Lig’in 37'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.