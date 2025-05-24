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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 22:01
  • Giriş: 24.05.2025 22:01
  • Güncelleme: 24.05.2025 22:01
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Süper Lig’in 37'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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