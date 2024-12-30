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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 23:22
  • Giriş: 30.12.2024 23:22
  • Güncelleme: 30.12.2024 23:22
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 ile başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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