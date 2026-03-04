Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler | Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda heyecan dorukta. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı, hem grup liderliği hem de derbi öncesi moral açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler “Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “Muhtemel 11’ler belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar, istatistikler ve son gelişmeler…

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele, A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU PUAN DURUMU

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla C Grubu’nda lider konumda bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı ve averajla 4. sırada yer aldı.

Takım O G B M Puan Beşiktaş 3 2 1 0 7 Çaykur Rizespor 3 1 1 1 4

Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

Emirhan Topçu (sakatlık)

El Bilal Toure (sakatlık)

Her iki oyuncu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig’deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımının başında olacak.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de sarı kart cezası nedeniyle kaçırdığı maçın ardından, görev verilmesi halinde bu akşam sahadaki yerini alabilecek.

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta:

Beşiktaş: 4 galibiyet

Çaykur Rizespor: 3 galibiyet

Beraberlik: 1

Bu süreçte Beşiktaş 13 gol atarken, Rizespor 9 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ’IN FORM GRAFİĞİ

Siyah-beyazlı ekip son iki resmi maçta kalesini gole kapattı. Süper Lig’de Göztepe’yi 4-0, Kocaelispor’u ise 1-0 mağlup eden Beşiktaş, kupada da bu seriyi sürdürmek istiyor.

Beşiktaş bu sezon toplam 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Ayrıca Fenerbahçe derbisinden sonra çıktığı son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Derbi öncesinde Galatasaray karşılaşmasına moralli çıkmak isteyen siyah-beyazlılar, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş Muhtemel 11

Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Olaitam, Oh

Çaykur Rizespor Muhtemel 11

Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil

