Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında muhtemel 11'ler: Kalede sürpriz tercih

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kupada çıktığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 7 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR DÖRDÜNCÜ SIRADA

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ise üç karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 4 puanı bulunan Rizespor averajla grubun 4. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş, sahasında kazanarak grubu lider tamamlamayı hedeflerken, Rizespor ise galibiyet alıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

İki takımın bu sezon Süper Lig’de oynadığı karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Devis Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Olaitan, Oh

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Touré karşılaşmada forma giyemeyecek. Sergen Yalçın'ın kalede ise Roma'dan kiralık olarak kadroya katılan Devis Vasquez'e forma şansı vermesi bekleniyor.

Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki Kocaelispor maçında kulübede yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında takımının başında olacak.

Kocaelispor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü de teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya dönebilecek.

KUPADA 9. RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Beşiktaş 4 galibiyet, Rizespor 3 galibiyet aldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 13, Rizespor ise 9 gol kaydetti.

Beşiktaş son iki resmi maçında kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı ekip ligde Göztepe’yi 4-0, Kocaelispor’u ise 1-0 mağlup etti. Bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazanan Beşiktaş, Rizespor karşısında da savunmadaki bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

DERBİ ÖNCESİ HEDEF SERİYİ KORUMAK

Siyah-beyazlı ekip, ligde hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde moral kaybı yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe derbisinin kaybedildiği 11. haftadan sonra ligde 13, kupada ise 3 maç oynayan Beşiktaş, bu süreçte 16 resmi maçtır yenilgi yüzü görmedi.