Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 35'inci haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Fenerbahçe derbisinde görev yapan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, yarın izin yapacak ve Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına 30 Nisan'da yapacağı antrenmanla devam edecek.