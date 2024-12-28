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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 13:21
  • Giriş: 28.12.2024 13:21
  • Güncelleme: 28.12.2024 13:21
Kaynak: AA
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

İdman, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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