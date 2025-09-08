Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kiraladı

Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe ise Cengiz'in Beşiktaş'a kiralandığını "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz" sözleriyle duyurdu.

Cengiz, Beşiktaş'ın gündemine ocak ayında da gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonun başında Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Cengiz, ilk sezonunda ligde forma giydiği 24 maçta 9 gol 2 asist kaydetmişti.

Cengiz geçen sezon forma giydiği 9 maçta ise skor katkısı yapamamıştı.

Cengiz'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.