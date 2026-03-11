Beşiktaş, Cengiz Ünder için kararını verdi

Beşiktaş’ta sezon başında Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Siyah-beyazlı kulübün, satın alma opsiyonu bulunan milli futbolcu için sezon sonunda farklı bir karar alabileceği öne sürüldü.

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i 6 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Siyah-beyazlı formayla ilk haftalarda etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, ilk 10 maçta 4 gol kaydederek dikkat çekti.

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Cengiz Ünder bu süreçte Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Ancak sonraki haftalarda performansında düşüş yaşayan milli futbolcu, takip eden 13 maçta yalnızca bir kez gol sevinci yaşayabildi. Cengiz Ünder’in ligde son golünü 19. haftada oynanan Eyüpspor karşılaşmasında attığı belirtildi.

Kupada da sınırlı süre bulan tecrübeli oyuncu, üç karşılaşmada toplam 68 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.

YALÇIN DÜŞÜNMÜYOR

Haberlere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın da yeni sezon planlamasında Cengiz Ünder’i düşünmediği ve bu nedenle siyah-beyazlı yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamadığı ifade ediliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 22 maçta görev alan Cengiz Ünder, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.