Beşiktaş, Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı
Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen Cher Ndour ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar Fransız kulübüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
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Beşiktaş Kulübü, Fransa ekibi Paris-Saint Germain'den İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği aktarıldı.
Cher Ndour, geçen sezon kiralandığı Portekiz ekibi Braga'da 11 maçta 1 gol kaydetmişti.