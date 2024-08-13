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Beşiktaş, Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı

Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen Cher Ndour ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar Fransız kulübüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Spor
  • 13.08.2024 21:33
  • Giriş: 13.08.2024 21:33
  • Güncelleme: 13.08.2024 21:36
Kaynak: AA
Beşiktaş, Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı
AA

Beşiktaş Kulübü, Fransa ekibi Paris-Saint Germain'den İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği aktarıldı.

Cher Ndour, geçen sezon kiralandığı Portekiz ekibi Braga'da 11 maçta 1 gol kaydetmişti.

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