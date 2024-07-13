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Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor
  • 13.07.2024 17:32
  • Giriş: 13.07.2024 17:32
  • Güncelleme: 13.07.2024 17:34
Kaynak: AA-İHA
Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fotoğraf: İHA

Beşiktaş, Serie A ekibi Lazio'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Immobile her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak.

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."

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