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Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 15:56
  • Giriş: 18.09.2023 15:56
  • Güncelleme: 18.09.2023 15:56
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.  Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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