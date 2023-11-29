Beşiktaş - Club Brugge maçını, Sloven hakem David Smajc yönetecek

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Beşiktaş, 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Smajc’ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.