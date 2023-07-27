Beşiktaş'da otomobilin üzerine ağaç devrildi

Beşiktaş'ta sağanak yağışın ardından bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ajans Haberleri 27.07.2023 22:47 Giriş: 27.07.2023 22:47

Güncelleme: 27.07.2023 22:47 Kaynak: DHA

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