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Beşiktaş Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Spor
  • 03.07.2025 15:01
  • Giriş: 03.07.2025 15:01
  • Güncelleme: 03.07.2025 15:04
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı
Fotoğraf: Beşiktaş (X)

Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcuya başarılar diledi.

Geçen sezon Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 33 maçta 4 gol attı.

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