Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılana açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın SC Braga’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’A bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”