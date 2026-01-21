Giriş / Abone Ol
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferini KAP'a bildirdi

Demir Ege Tıknaz transferi resmileşti. Beşiktaş, Braga'yla görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Spor
  • 21.01.2026 16:03
  • Giriş: 21.01.2026 16:03
  • Güncelleme: 21.01.2026 16:08
Kaynak: Spor Servisi
AA

Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılana açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın SC Braga’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’A bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

