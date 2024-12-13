Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu

Avrupa Ligi’nin 6. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'in konuğu oldu. Aspmyra Stadı'ndaki maç, saat 23:00’de başladı. Karşılaşmada Slovak hakem Filip Glova görev aldı.

Gedson Fernandes’in 21. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bodo/Glimt 37. dakikada Philip Zinckernagel ve 43. dakikada Odin Luras Bjortuft’un golüyle Beşiktaş karşısında skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 6 puanda kalırken Bodo/Glimt puanını 10'a yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bu karşılaşmada 22 Ocak'ta saat 18.30'da oynanacak.