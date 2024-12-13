Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 yenildi.

Spor
  • 13.12.2024 01:07
  • Giriş: 13.12.2024 01:07
  • Güncelleme: 13.12.2024 01:18
Kaynak: AA
Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu
AA

Avrupa Ligi’nin 6. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'in konuğu oldu. Aspmyra Stadı'ndaki maç, saat 23:00’de başladı. Karşılaşmada Slovak hakem Filip Glova görev aldı.

Gedson Fernandes’in 21. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bodo/Glimt 37. dakikada Philip Zinckernagel ve 43. dakikada Odin Luras Bjortuft’un golüyle Beşiktaş karşısında skoru  2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 6 puanda kalırken Bodo/Glimt puanını 10'a yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bu karşılaşmada 22 Ocak'ta saat 18.30'da oynanacak.

BirGün'e Abone Ol