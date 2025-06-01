Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig’in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar 62 puanla sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. 12. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle öne geçen siyah beyazlılar, Gedson Fernandes ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında Mustafa Hekimoğlu kendisinin 2'nci, takımının ise 3'üncü golünü kaydetti. 71. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıran Joao Mario skoru 4-0'a getirdi. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 62 yaptı. Siyah beyazlılar sezonu 4. sırada tamamladı.