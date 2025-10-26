Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştı. Beşiktaş, 5. dakikada Cengiz Ünder’in kaydettiği golle öne geçti.
Siyah-beyazlı ekip, 32. dakikada penaltı fırsatı yakaladı ancak Tammy Abraham’ın vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis, gole izin vermedi.
Bu pozisyonun hemen ardından hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa, 33. dakikada Claudio Winck’in golüyle skoru dengeledi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.