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Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 21:38
  • Giriş: 27.04.2024 21:38
  • Güncelleme: 27.04.2024 21:38
Kaynak: İHA
Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak


Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.
Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu.

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