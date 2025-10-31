Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
Isınma koşularıyla başlayan idmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.