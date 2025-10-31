Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 31.10.2025 16:09
Kaynak: AA
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

