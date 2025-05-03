Beşiktaş derbi için Kadıköy'de: Solskjaer ilk Fenerbahçe sınavında

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gözler dev derbiye çevrildi. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Ülker Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, 52 puanla haftaya 4. sırada girdi ve derbi zaferiyle hem moral kazanmak hem de sezonu ilk üç içinde tamamlamak istiyor.

SAVUNMADA ALARM ZİLLERİ

Beşiktaş cephesinde derbi öncesinde savunma hattındaki eksikler teknik heyeti endişelendiriyor. Sakatlıkları süren Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra, bu hafta takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin durumu sağlık ekibiyle yapılacak değerlendirme sonrası netlik kazanacak.

Necip Uysal’ın forma giymesi beklenmezken, uzun süredir takımdan uzak kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi’nin de derbide sahada olması mümkün görünmüyor.

MASUAKU DÖNDÜ

Sarı kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku, Fenerbahçe karşısında görev alabilecek. Demokratik Kongolu futbolcu, cezalı olduğu için geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyememişti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görev vermesi halinde ilk 11’deki yerine dönecek.

BEŞİKTAŞ'TA KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Beşiktaş’ta 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, derbide sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Adana Demirspor karşısında cezalı olacaklar.

KADIKÖY'DE YARI YARIYA GALİBİYET

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 maçın 3’ünde sahadan puanla ayrılmayı başardı. 2019-2020 sezonundan bu yana Kadıköy’de çıktığı 5 derbide 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 12 gol yedi.

SOLSKJAER, DERBİLERDE 2’DE 2 PEŞİNDE

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe’ye karşı ilk derbisine çıkacak. Görevine 19 Ocak 2025’te başlayan Norveçli çalıştırıcı, Türkiye kariyerindeki ilk derbide Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmişti. Solskjaer, sarı-lacivertli rakibi de yenerek derbi karnesini güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON FORM DURUMU

Süper Lig'de son 5 maçta yalnızca 1 kez yenilen Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 ve Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Kasımpaşa ve Göztepe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir’e 2-0 yenildi. Bu süreçte hücumda etkili olan takım, savunmada ise zorlandı.

İLK YARIDAKİ DERBİNİN GALİBİ BEŞİKTAŞ

Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan derbiyi Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Kritik mücadelede takımına galibiyeti getiren golü Alex Oxlade-Chamberlain kaydetmişti.

GEÇEN SEZON DA 34. HAFTADA KARŞILAŞTILAR

İki ezeli rakip, geçtiğimiz sezon da Süper Lig’in 34. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'deki o maçta sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI SON 8 MAÇ

Beşiktaş, son 8 resmi maçının tamamında gol yedi. Ligde son 7 maçta kalesinde 9 gol gören takım, Türkiye Kupası'nda da Göztepe karşısında 3-1 kaybederek elendi. Bu süreçte rakip ağlara 10 gol gönderdi.

Son 8 maçta alınan skorlar şöyle:

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2

Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Beşiktaş-Göztepe (Kupa): 1-3

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş-Başakşehir: 0-2

Göztepe-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş-Hatayspor: 5-1

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI