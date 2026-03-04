Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı: 4 golle Türkiye Kupası'nda çeyrek finale

Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun dördüncü ve son hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller Amir Murillo, Salih Uçan, Oh ve Kartal Kayra’dan gelirken, konuk ekibin tek golünü Papanikolaou kaydetti.

DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ GALİBİYET

Siyah-beyazlılar bu sonuçla kupada yoluna devam ederken, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli ataklardan biri 23. dakikada geldi. Salih Uçan’ın dar açıdan bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Beşiktaş 27. dakikada öne geçti. Amir Murillo’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğe çarpıp ağlarla buluştu.

Konuk ekip 29. dakikada Augusto ile gole yaklaşsa da top direkten döndü. 38. dakikada ise Salih Uçan ceza sahasında önünde bulduğu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son anlarında Orkun’un şutunu kaleci çeldi, seken topu takip eden Oh farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

81'DE DÖRDÜNCÜ GOL

Beşiktaş, 81. dakikada Kartal Kayra’nın ceza sahasında yaptığı tek vuruşla skoru 4-0’a getirdi. Çaykur Rizespor ise 85. dakikada Papanikolaou’nun, kaleci Ersin Destanoğlu’nun hatasını değerlendirdiği golle farkı üçe indirdi.

Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Süper Lig’deki Kocaelispor maçında kulübede yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın bu karşılaşmada takımının başında sahaya çıktı. Kaptan Orkun Kökçü de bir maçlık cezasının ardından yeniden formasına kavuştu.

Beşiktaş’ta Salih Uçan beş maç aradan sonra ilk 11’de görev alırken, devre arasında kadroya katılan savunma oyuncusu Yasin Özcan da siyah-beyazlı formayla ikinci maçına çıktı. Genç futbolcu ilk kez Beşiktaş taraftarı önünde sahaya çıktı.