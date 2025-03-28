Beşiktaş, derbiye hazır
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 29'uncu haftasında yarın saat 20.30’da evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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