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Beşiktaş, derbiye hazır

Ajans Haberleri
  • 28.03.2025 16:51
  • Giriş: 28.03.2025 16:51
  • Güncelleme: 28.03.2025 16:51
Kaynak: DHA
Beşiktaş, derbiye hazır

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 29'uncu haftasında yarın saat 20.30’da evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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