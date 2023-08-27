Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.