Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik idmanla sona erdi.

Maç öncesinde son antrenmanını yarın saat 19.00'da yapacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve 1 futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.30'da basın toplantısında konuşacak.