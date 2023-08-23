Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için Bükreş'te

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı Romanya’nın Bükreş kentine geldi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Dinamo Kiev maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ettiği Romanya’nın Bükreş kentine yaklaşık 1.5 saat süren yolculuk sonunda ulaştı.

Daha sonra havalimanından ayrılan kafile, konaklayacağı otele giriş yaptı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, bugün saat 20.00’de müsabakanın oynanacağı Bükreş Giuleşti Stadı’nda yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Antrenman öncesi saat 19.30’da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.