Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Murat Şener üstlendi.

Mücadeleye iki takımda oldukça tempolu başladı. Beşiktaş, Gedson Fernandes ile direğe takılıp, Immobile ile net gol pozisyonundan faydalanamadı. Konuk Hatayspor ise 19’uncu dakikada Boutobba ile direği geçemezken, 20’nci dakikada Abdülkadir Parmak’ın golüyle öne geçen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, bu gole 37’nci dakikada Immobile’nin penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarının hemen başında Hatayspor, Strandberg ile girdiği gol pozisyonundan sonuç alamazken; Beşiktaş 52’nci dakikada Immobile’nin penaltısıyla öne geçti. 53’üncü dakikada Rafa Silva farkı 2’ye çıkartırken, 59’uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Immobile skoru 4-1’e getirdi. Farkın açılmasının ardından siyah-beyazlılar, birçok gol pozisyonuna girerken, Rafa Silva’nın asistinde Keny Arroyo, takımının 5’inci golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 mağlup etti.

Hatayspor, bu skorla birlikte Süper Lig'den düşen 2. takım oldu.