Beşiktaş: Dünyanın en güzel stadı burada

Spor Servisi

EURO 2032 başvurusunda Beşiktaş'ın stadını listeye eklemeyen TFF'ye siyah beyazlı kulüpten gönderme geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Beşiktaş, "Dünyanın en güzel stadı burada" dedi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), UEFA tarafından Türkiye - İtalya ortaklığına verildi. Turnuvanın yapılacağı statlar arasında Tüpraş Stadyumu'nun olmamasına Beşiktaş'tan tepki geldi. Siyah beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada stat görselleriyle birlikte "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadeleri kullanıldı ve paylaşıma TFF'nin hesabı da etiketlendi. Türkiye’nin UEFA’ya bildirdiği statlar: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul NEF Stadı, İstanbul Ülker Stadı, Ankara Yeni 19 Mayıs, Medaş Konya Büyükşehir, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi, Antalya Corendon Airlines Park, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kalyon Stadı.