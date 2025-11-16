Beşiktaş, Dusan Alimpijevic'le tarih yazdı

Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 98-84 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip 8'de 8 yaparak kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı. Maça etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş hücumdaki yüksek ritmini skora da yansıttı ve ilk çeyrekte rakip potaya tam 31 sayı bıraktı.

16-31 önde kapattığı ilk periyotun ardından ikinci çeyrekte Trabzonspor'un savunması biraz daha sertleşti. Yine de kontrolü elinden bırakmayan siyah-beyazlılar soyunma odasına 36-50'lik skorla önde giden taraf oldu.

Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan Beşiktaş, Trabzonspor'un pota altı zafiyetinde fazlasıyla yararlandı. Ev sahibi takım özellikle hücum da iyi bir çeyrek geçirse de Beşiktaş'ın skor bulmasına engel olamayınca son final periyotuna 63-78 geride girdi.

Son çeyrekte Trabzonspor, geri dönüş için yoğun efor sarf etse de Beşiktaş kontrolü elinde tutarak karşılaşmadan 74-98'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan siyah-beyazlı ekip gelecek hafta evinde Manisa Basketbol'u konuk edecek.

ALIMPIJEVIC FARKI

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde basketbolda tarihinin en istikrarlı günlerini yaşayan siyah-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 15 resmi maçın 13'ünden sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Maç sonu yaptığı açıklamada takımının bu başarısına dikkat çeken Alimpijevic galibiyeti şu ifadelerle kutladı:

"Bana az önce kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptığımızı söylediler. Sezon başında kulüp tarihine geçtik. Bu da ne kadar özel bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu gösteriyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ayrıca bütün taraftarımızla da gurur duyuyorum."