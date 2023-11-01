Beşiktaş efsanesi Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş tarihine önemli bir iz bırakan futbol insanı Serpil Hamdi Tüzün’ün rahatsızlanması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Beşiktaş, futbol takımının eski teknik direktörü ve aynı zamanda “özkaynak düzeni” adı verilen altyapı sisteminin kurucusu Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün X’ten yaptığı açıklamada, “Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.

84 yaşındaki Tüzün, Beşiktaş’ta ve Türkiye milli futbol takımlarının alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yaptı.

Futbola yönelik yenilikçi yaklaşımıyla bilinen Tüzün, altyapı yerine “özkaynak düzeni” terimini tercih ediyordu. Tüzün’e göre öz, “yuvada gözünü açan, oraya ait”; kaynak, “yenilenen bir su gibi devamlı gelen”, düzen ise “sistemli çalışma” anlamlarına geliyordu.

15 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Futbolculuk kariyerinde Bağlarbaşı forması giyen Serpil Hamdi Tüzün, 1960'lı yıllarda Hollanda’ya gidip Ajax kulübünde staj yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra ünlü futbol spikeri Güntekin Onay’ın Beşiktaş Teknik Direktörü olan babası Gündüz Tekin Onay tarafından işe alınarak kulüpte çalışmaya başladı.

Beşiktaş, Tüzün’ün öğretileriyle 15 yıl aradan sonra şampiyonluğuna ulaştı. 1990’lı yıllarda Beşiktaş’ın altın jenerasyonu büyük oranda Tüzün’ün tedrisatından geçmiş oyunculardı. Bu isimler arasında Ziya Doğan, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Metin Tekin, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin ve Sergen Yalçın gibi futbolcular yer alıyor.

Tüzün, 1979-1980 sezonunda bir sezon Beşiktaş A takımının teknik direktörlüğünü de yaptı.

'Kolej Havası' isimli belgesel, Tüzün'ün Beşiktaş'taki başarılarına odaklanıyor.