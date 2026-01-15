Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, sezon başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralık gönderdiği Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'nun Kolombiya takımı Deportes Tolima'ya kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübüne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübüne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Athletico Paranaense'ye kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, lig maçlarında süre almazken Brezilya Kupası'nda oynanan 2 karşılaşmada toplam 46 dakika forma giydi.