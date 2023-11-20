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Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Paris Basketball'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 11:09
  • Giriş: 20.11.2023 11:09
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:09
Kaynak: AA
Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Paris Basketball'a konuk olacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Beşiktaş Emlakjet, yarın deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketball ile karşılaşacak.

Georges Carpentier Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Grupta çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların tümünü kazanan Paris Basketball ise 10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda zirvede yer alıyor.

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