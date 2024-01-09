Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Umana Reyer'e konuk olacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 14. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın İtalyan takımı Umana Reyer'in konuğu olacak.

Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 9'unda mağlup ayrılan İtalyan ekibi ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 5. haftada İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet 74-68 kazanmıştı.