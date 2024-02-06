Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile Slovenya'da karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçtan Hapoel Shlomo 81-75 galip ayrılmıştı.