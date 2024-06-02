Beşiktaş Emlakjet, yarı final üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, deplasmandan da galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek.

Beşiktaş Emlakjet ise karşılaşmayı kazanması halinde durumu 2-1'e getirecek ve seriyi dördüncü maça taşıyacak.