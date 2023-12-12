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Beşiktaş Emlakjet, yarın deplasmanda Prometey Slobozhanske ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 11:36
  • Giriş: 12.12.2023 11:36
  • Güncelleme: 12.12.2023 11:36
Kaynak: AA
Beşiktaş Emlakjet, yarın deplasmanda Prometey Slobozhanske ile karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Prometey Slobozhanske grupta altıncı sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmişti.

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