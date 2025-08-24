Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin kiralandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'yi 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Resmi Açıklama | Serkan Emrecan Terzi



Başarılar Serkan Emrecan Terzi 🦅



Terzi, siyah beyazlı kulüpte bu sezon biri Süper Lig, diğeri Konferans Ligi elemesi olmak üzere toplam iki maçta 42 dakika süre almıştı.