Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin kiralandığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.
Kaynak: Spor Servisi
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Terzi, siyah beyazlı kulüpte bu sezon biri Süper Lig, diğeri Konferans Ligi elemesi olmak üzere toplam iki maçta 42 dakika süre almıştı.