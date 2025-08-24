Giriş / Abone Ol
Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin kiralandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.

  • 24.08.2025 13:31
  • Giriş: 24.08.2025 13:31
  • Güncelleme: 24.08.2025 13:35
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: İHA

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'yi 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Terzi, siyah beyazlı kulüpte bu sezon biri Süper Lig, diğeri Konferans Ligi elemesi olmak üzere toplam iki maçta 42 dakika süre almıştı.

