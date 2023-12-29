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Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı futbolcu Eric Bailly ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Spor
  • 29.12.2023 18:09
  • Giriş: 29.12.2023 18:09
  • Güncelleme: 29.12.2023 18:12
Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti
AA

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.

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