Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı futbolcu Eric Bailly ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

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AA

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.